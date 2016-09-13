泡茶泡到掉進水溝 老翁不治身亡

花蓮吉安鄉96歲江姓老翁，上午被發現倒臥在茶几旁的灌溉渠道，經警消急救後仍不治。（許家寧翻攝）

村長指出，江姓老翁平常獨自喜歡在路旁泡茶。（許家寧翻攝）

花蓮吉安鄉1名96歲的江姓老翁，今天上午11時獨自坐在在華城三街路旁茶几泡茶時，疑似身體不適跌入田邊灌溉渠道，路過民眾急忙報警，但老翁經急救後仍不治身亡。

光華村長葉光南指出，江翁平常喜歡在路邊泡茶，上午被人發現他疑似昏倒趴在水溝裡，一動也不動。吉安警方初步排除他殺，將進一步調查釐清老翁為生前落水還因其他疾病死亡。

(中時)