第一屆海事展，義大利來台推銷350噸微型潛艇。

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高雄海事展廠商引進義大利製350噸微型潛艇解剖模型，引起矚目。呂昭隆翻攝。

義大利製350噸微型潛艇性能諸元表。呂昭隆翻攝。

台船潛艦發展中心亦首度展示剛剛完成的潛艦模型。呂昭隆翻攝。

「第一屆高雄國際海事船舶暨國防工業展」原訂14日在高雄展覽館開幕，受颱風莫蘭蒂影響延期，但參展的裝備已陸續就位，其中較特別的是，有國內廠商引進義大利製的350噸微型（袖珍）潛艇展示。

引進微型潛艇廠商指出，該型潛艇可搭載兩枚重型魚雷，下潛的深度可達100公尺以下。技術門檻低，台灣有技術可以做，因此特別引進提供微型潛艇給海軍參考。

據了解，義製微型潛艦於數十年前，也曾來台推銷過。

此外，為配合「潛艦國造」政策，台船潛艦發展中心亦首度展示剛剛完成的潛艦模型。

(中時)