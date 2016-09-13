中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

第一屆海事展 義大利來台推銷350噸微型潛艇

中時
點閱79
我要評比
2/10
第一屆海事展，義大利來台推銷350噸微型潛艇。
高雄海事展廠商引進義大利製350噸微型潛艇解剖模型，引起矚目。呂昭隆翻攝。
第一屆海事展，義大利來台推銷350噸微型潛艇。
義大利製350噸微型潛艇性能諸元表。呂昭隆翻攝。
第一屆海事展，義大利來台推銷350噸微型潛艇。
台船潛艦發展中心亦首度展示剛剛完成的潛艦模型。呂昭隆翻攝。

「第一屆高雄國際海事船舶暨國防工業展」原訂14日在高雄展覽館開幕，受颱風莫蘭蒂影響延期，但參展的裝備已陸續就位，其中較特別的是，有國內廠商引進義大利製的350噸微型（袖珍）潛艇展示。

引進微型潛艇廠商指出，該型潛艇可搭載兩枚重型魚雷，下潛的深度可達100公尺以下。技術門檻低，台灣有技術可以做，因此特別引進提供微型潛艇給海軍參考。

據了解，義製微型潛艦於數十年前，也曾來台推銷過。

此外，為配合「潛艦國造」政策，台船潛艦發展中心亦首度展示剛剛完成的潛艦模型。

(中時)

關鍵字：潛艇潛艦
點閱79
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。