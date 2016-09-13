深坑不只吃豆腐！謝樟樹、謝俊緯父子養出優質黑毛豬

深坑區謝樟樹（右）、謝俊緯（左）父子，兒子回家繼承家業，在深坑飼養品質優良的黑豬。（新北市農業局提供）

深坑區有一對謝樟樹、謝俊緯父子，兒子回家繼承家業，在深坑飼養品質優良的黑豬，供應消費者優質的肉品。

近年來國內興起了一股青年從農的風潮，而鄰近的日本也有一部知名漫畫「銀之匙」，描寫都市少年在農業學校學習畜牧，進而親身養豬的故事。深坑也有一對謝姓父子從事養豬事業，爸爸謝樟樹先生養豬長達30年，兒子謝俊緯只有67年次，從學校畢業後到公司當上班族，雖然收入穩定但是不符自己的個性，加上父親年事已高，而從小在家裡幫忙，對畜牧場內外的工作非常熟悉，在一番考慮後，毅然決定與老婆同時辭去原有工作，承接爸爸的黑毛豬事業，不但維持原有的規模，更將畜牧場的經營規模擴展到400頭左右。

夫妻倆人分工，為了衛生及豬隻的健康，丈夫負責將廚餘高溫加熱殺菌，等冷卻後再餵食，太太則負責打理場內外各種清潔工作。牧場特別重視消毒及防疫，聘有特約的獸醫為豬隻進行預防注射，農業局也會定期前往訪視，確保豬隻的健康，使消費者可以吃到健康無病害的肉品。謝爸爸表示，他養豬的訣竅除了注重消毒防疫外，還特別重視豬隻的品種，向種豬場買進小豬飼養時，都會憑長年的經驗挑選血統優良的小豬。飼養起來，不僅長得快，而且肉質優良，符合消費者的喜好。

此外謝俊緯表示，養豬事業雖然辛苦甚至沒有休假日，但是夫妻可以同心打拼，更教養出了一對乖巧的兒女，還有與家人的相聚時間，我們從農除了可以讓老一輩可以退休養老，更提供下一代農村生活的良好環境得以快樂成長。

深坑區農會表示，深坑區位於大台北的近郊，不但有好山好水好空氣和優美的環境，還有各種優質的農產品，雙北市的民眾來到深坑，除了享受美景和吃著名的豆腐餐外，也可以在當地市場買到特產的深坑黑豬肉或是享用黑豬肉料理。

國人消費豬肉的喜好一向以溫體黑豬肉為尊，和一般白豬相比，黑豬的飼養時間較長，體型也較大，使豬隻有充分的時間發育，肉質可以生長出充足的油花，而形成所謂大理石紋。經過烹飪，作成常見的台式料理如焢肉、腿庫等，不但甜美好吃且無腥羶味，堪稱是頂級美味。

農業局表示，新北市飼養的豬隻多為黑豬，屬於高經濟價值的農產品，每年的產值在新北市各項農特產品當中一向名列前茅，可以說是新北市的「黑金」。

新北市的黑豬除了可以就近利用大臺北地區產生的廚餘，為環保盡一份力以外，飼養過程絕不添加瘦肉精，讓民眾吃的安心；吃的可靠，往往都是由肉商上門求豬直接銷售。甜美好吃的黑豬肉便可以溫體肉就近供應雙北市場。農業局持續輔導養豬產業發展，供應消費者優質的肉品。

(中時電子報)