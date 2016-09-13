一銀破案關鍵 邱太三表揚熱心夫婦

從事房仲業的蔡政宏(右二)、高嘉玲夫婦7月間撞見盜領集團車手，機警報案協助偵破，今日下午接受法務部長邱太三表揚，台北地檢署承辦檢察官李彥霖(左二)也到場觀禮。(蕭博文攝)

台北地檢署今日偵結第一銀行盜領案，法務部長邱太三隨即表揚在本案中率先報案的蔡政宏、高嘉玲夫婦，並致贈「義行可風」金馬琉璃獎座，勉勵國人發揮「勇者無懼」的精神挺身而出檢舉犯罪、共同打擊不法。

從事房仲業的蔡政宏、高嘉玲夫婦7月10日晚間8時17分許，前往北市羅斯福路二段 一銀古亭分行提款時，發現來台盜領的第2組車手曼紐肯、艾迪恩2人行色慌張，且ATM吐鈔口遺留鈔票，認為其中有疑報警處理。

法務部表示，本案能順利偵破，蔡政宏、高嘉玲夫婦是關鍵因素之一。

蔡政宏則表示，只是做了國民應該做的事，真正比較厲害的是警員跟檢察官，有他們才有辦法破獲這個案子，「我們只是小小打了一通電話由承辦警員處理，所有功勞應該歸功於他們。」

(中時)