青年暑期工讀月薪提高 未來擬延長為2個月

教育部青年署安排大專生暑假期間到非營利組織工讀。（教育部提供）

為照顧青年，教育部青年署今年暑假安排500位青年到社區產業及公益社團工讀，率先調整月薪為2萬2650元(高於基本工資)，並研議未來工讀期程，從現行的1.5個月延長至2個月，以期帶動民間企業重視青年工讀勞動權益。

今年暑假有500名大專青年投入非營利組織，7、8月分別至各地從事社區產業及推動社會公益的單位工讀1.5個月，除了從中體驗職場尋找自己的志向外，也藉由他們的創意及活力，協助非營利組織發展，讓青年深入認識社區。

在工讀結束後，為讓參與學生及非營利組織彼此有相互觀摩學習的機會，青年署8月30日至9月7日於台北、台中、台南及高雄、花蓮等區舉辦一連7場次的分區成果分享會暨競賽。

台北場次社會公益組冠軍是來自社團法人恩物社會服務推廣協會的陳又瑄、江奕萱、王羿婷，他們提到在工讀過程中印象最深刻的是擔任銀髮真人故事報導營輔導員時，帶領一位輕度智能障礙的孩子小恩(化名)一起服務長者。

服務長者對小恩而言，是重大的突破，因為平常處於被服務的他，現在也可以反過來服務他人!同學們看到小恩在採訪長者時，即便有閱讀及寫作障礙，還是能在輔導員指導下，一筆一畫用注音和國字慢慢拼湊出一篇文章。

在社區產業組部分，台南場第一名的周芷晴、張惠珍及廖家珮，在雲林縣雲林故事人協會工讀，他們說，印象中閱讀繪本都是爸爸媽媽讀給小孩聽，而在雲林故事館擔任導覽時，曾有2個女兒帶著年邁的爸爸來到故事館，由女兒們翻著故事館內「足印」這本繪本，說故事給爸爸聽。

青年暑期社區工讀計畫自95年開辦迄今，媒合了5245人次工讀人次，今年度提供500個工讀名額，有273家非營利組織參與，比去年(229家)多增加了44家；121所大專校院的學生參與，比去年(102所)新增了19所學校參與，顯示越來越多單位及學校學生，肯定並願意加入社區工讀計畫。

青年署指出，今年7場次分區成果分享會暨競賽的冠、亞軍隊伍，共28隊，將在10月30日台北市青少年發展處進行全國競賽，同學們除了上台簡報之外，也會在現場行動擺攤，展現實體工讀成果。

(中時)