陳曉穿親子裝實習當爸 陳妍希PO照暗示寶寶性別？
因演出《神鵰俠侶》結緣完婚的「雙陳夫妻」陳妍希、陳曉明年農曆年前後將迎接兩人愛的結晶，近來兩人被捕獲在機場放閃，體貼的陳曉總是緊牽著孕妻，呵護之情溢於言表，昨(12日)陳妍希還在Instagram分享一張陳曉「實習」當爸照，畫面超暖讓網友紛紛喊要甜哭了。
陳妍希、陳曉今年7月公開領證、懷孕雙喜臨門的大事，一家三口7月中完成婚宴與歸寧宴後，陳妍希便進入養胎狀態，準備迎接寶寶「陳以三」的到來。昨陳妍希PO出陳曉與小男孩照片，笑說老公正在「實習中」，可見陳曉還跟小男孩穿上了父子裝，畫面相當溫馨，許多網友紛紛喊：「感動」，但也有人好奇此照是否間接透露性別依舊成謎的「陳以三」，原來是個男娃？
(中時電子報)
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