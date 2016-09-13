颱風逼近 台南沿海低窪區將預防撤離

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颱風莫蘭蒂逼近，台南市災害應變中心今天下午2時提升為一級開設，擔任副指揮官的市府秘書長李孟諺下令，沿海低窪地區明天中午前完成預防性撤離。

台南市長賴清德今天清晨提前從美國返台後，主持防災會議，上午10時宣布台南市災害應變中心二級開設，但隨著莫蘭蒂逐漸逼近，下午2時提升為一級開設。

李孟諺下令，沿海低窪地區的保全對象，明天中午前完成預防性撤離或提早依親，尤其是獨居、老人、慢性病人、居家為平房的市民。

沿海地區必須嚴防海水倒灌，養殖漁塭水門即時關閉，以防漁塭土堤潰堤，沿海水門須加強管理，農產及早採收。

全台最大水庫曾文水庫也已蓄滿，南水局下午2時起進行調節性放水到曾文溪，每秒50立方公尺，下游民眾要注意安全，遠離河床。1050913

(中央社)