澳門飯店業度寒冬 寧願降星級吸客
澳門博弈業受中共反腐衝擊，飯店業跟著面臨寒冬，今年上半年收入大減，卻還有更多飯店開幕。部分飯店已調整策略，自願把星級降至4星以下，以平價吸引更多顧客入住。
澳門日報今天報導，澳門政府5年期規畫提出，期間增加1.2萬個飯店房間。有飯店業者表示，包含今年開幕的兩大飯店，已新增4000多個房間，連同未來幾年開幕的飯店，數字符合預期。
不過，隨著飯店房間增加，澳門今年上半年飯店房價明顯下跌，雖吸引更多客源，但對飯店業而言，收入明顯減少。
報導指出，2014年是澳門飯店房價最高峰，與當時相比，澳門今年上半年飯店收入明顯大減，其中2、3個月收入更較2014年銳減一半，整體獲利嚴重縮水。
隨著眾多新飯店開幕，澳門飯店市場陷入激烈競爭。近年有飯店調整策略，即使設施具備申請5星級條件，但為吸引更多中產或大眾客群，寧願降至4星以下。
金沙集團旗下的澳門巴黎人酒店13日開幕，新增3000個飯店房間，未來澳門飯店房價仍有下跌壓力。以9月初淡季為例，澳門部分5星級飯店房價已降至800澳門元（新台幣約3170元）。1050913
(中央社)
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