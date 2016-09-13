砍重陽敬老金 柯文哲：我一定不會退讓
台北市長柯文哲今天表示，他取消重陽敬老金讓民調下降，可見年金改革更難。如果連重陽敬老金都撐不住，年金改革必定崩盤，「我一定不會退讓」。
天下雜誌今天公布2016年縣市大調查，柯文哲施政滿意度從去年的第9名大幅滑落，名列21名，是全台縣市長倒數第二。
柯文哲上午出席綠色建築設計論壇，會後受訪時表示，他民調這陣子都低，把利空出盡，該解決的先解決。他並笑說，如果民調可以最後彈回來，也是奇蹟，人要有信心，樂觀一點看待。
柯文哲表示，他認為民眾對他不滿意的主要是兩件事，一是取消重陽敬老金，一是大巨蛋。其中大巨蛋他認為大家雖不滿意，但應可勉強接受，事情總是要往前走。
至於重陽敬老金，柯文哲說，最近重陽節快到了，很多民進黨里長有「上書」，取消重陽敬老金一定有不滿，如果一年拿掉新台幣1500元，就讓他民調掉那麼多，可以想像年金改革的難度，但該堅持的還是要堅持。
柯文哲說，「重陽敬老金只要我一退，年金改革必定崩盤，我一定不會退讓」。改革有陣痛，該做還是要做。
對於民進黨市議員王世堅批評他，前朝一樣有蓋養老院、做建設，卻只有柯文哲要動敬老金，柯文哲回應，「這是資源的挪用」，103年北市支出資本門才12%，表示過去一次性消費太多，大多數錢都一次花掉，明年預算將資本門增加到16%，國家要有長遠規劃。
柯文哲表示，討好民眾很容易，要放到50年、100年來看，敬老金以前一開始才2億多，到前市長郝龍斌時就變7億了，台北市快速老化，若不處理，到後年是10億，「該怎麼做，就怎麼做。」
媒體詢問，施政滿意度輸給新北市長朱立倫？柯文哲回應「沒辦法啊，」如果離選舉還很久，都沒勇氣做該做的事，以後就更不用講了。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。