砍重陽敬老金 柯文哲：我一定不會退讓

台北市長柯文哲今天表示，他取消重陽敬老金讓民調下降，可見年金改革更難。如果連重陽敬老金都撐不住，年金改革必定崩盤，「我一定不會退讓」。

天下雜誌今天公布2016年縣市大調查，柯文哲施政滿意度從去年的第9名大幅滑落，名列21名，是全台縣市長倒數第二。

柯文哲上午出席綠色建築設計論壇，會後受訪時表示，他民調這陣子都低，把利空出盡，該解決的先解決。他並笑說，如果民調可以最後彈回來，也是奇蹟，人要有信心，樂觀一點看待。

柯文哲表示，他認為民眾對他不滿意的主要是兩件事，一是取消重陽敬老金，一是大巨蛋。其中大巨蛋他認為大家雖不滿意，但應可勉強接受，事情總是要往前走。

至於重陽敬老金，柯文哲說，最近重陽節快到了，很多民進黨里長有「上書」，取消重陽敬老金一定有不滿，如果一年拿掉新台幣1500元，就讓他民調掉那麼多，可以想像年金改革的難度，但該堅持的還是要堅持。

柯文哲說，「重陽敬老金只要我一退，年金改革必定崩盤，我一定不會退讓」。改革有陣痛，該做還是要做。

對於民進黨市議員王世堅批評他，前朝一樣有蓋養老院、做建設，卻只有柯文哲要動敬老金，柯文哲回應，「這是資源的挪用」，103年北市支出資本門才12%，表示過去一次性消費太多，大多數錢都一次花掉，明年預算將資本門增加到16%，國家要有長遠規劃。

柯文哲表示，討好民眾很容易，要放到50年、100年來看，敬老金以前一開始才2億多，到前市長郝龍斌時就變7億了，台北市快速老化，若不處理，到後年是10億，「該怎麼做，就怎麼做。」

媒體詢問，施政滿意度輸給新北市長朱立倫？柯文哲回應「沒辦法啊，」如果離選舉還很久，都沒勇氣做該做的事，以後就更不用講了。1050913

(中央社)