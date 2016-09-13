義式冰棒插旗台中 吃得到整顆水果

吃得到整顆水果的義式冰棒，吸引台中市消費者的青睞，業者王詩儀請來義籍主廚一起以義式冰淇淋的作法研發多款水果口味冰棒，讓上門來的消費者驚豔而口耳相傳。

72年次的王詩儀在海外求學時，經友人介紹認識曾於倫敦千禧飯店擔任經理的Marco，兩人都喜歡探索美食，一次兩人在聊天過程中，談到彼此國家最驕傲的產品時，來自義大利的Marco以義大利冰棒自豪，而王詩儀則覺得台灣水果最優質。

在對話過程中，兩人突然興起何不將義式冰棒結合台灣水果的想法，結合兩國最棒的美食，並以此產品來創業，經過半年的醞釀期，兩人決定回到王詩儀的家鄉、也是盛產水果的台中市，開店試水溫。

王詩儀說，從產品開發、食材選購處理到衛生送驗，每個環節都由兩人一手包辦。Marco認為，能夠為台灣消費者帶來原創、健康、美味而無負擔的餐後良伴，是他們的使命。

現在研發出來的產品已有20款，王詩儀指出，所有產品都是使用新鮮水果及認證合格鮮奶所製成，例如奇異果冰棒是以1整顆奇異果製成，而草莓冰棒則要使用5顆草莓，每天她都親自到菜市場採購新鮮水果做為食材，雖然成本比較高，看到許多消費者認同他們產品理念，就覺得很開心。

在台中市南區開業快4個月以來，王詩儀表示，不少媽媽覺得食品安全很重要，讓他們的產品還滿受到年輕媽媽的歡迎，由於是以義式冰淇淋的作法來做冰棒，讓冰棒的口感更綿密，Marco希望能讓來自義大利家鄉的冰棒在台中市發揚光大。1050913

(中央社)