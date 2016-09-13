讓國際看見原民文化 原民陳郡蓉自籌旅費

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泰雅族、布農族混血的陳郡蓉受邀參加「2016捷克Liptal國際藝術節」，為籌措旅費，她報名「桃園市復興區水蜜桃公主」奪得第2名，開心成行讓國際看見原民文化。

弘光科大原民推廣社近年來有不少同學參加台灣原舞曲文化藝術團，今年8月四度受邀參加「2016捷克Liptal國際藝術節」演出，將與16國團隊表演各國特色舞蹈。

弘光科大護理系大四生陳郡蓉獲得前往機會，但卻被旅費、實習問題困擾，她報名參加「桃園市復興區水蜜桃公主」自籌旅費，陳郡蓉長相甜美貌似歌手「張韶涵」奪得第2名，拿到新台幣5萬元獎金，順利成行。

陳郡蓉指出，主辦單位負責落地招待，但團員須自付4萬5000元機票費用，「出國表演是自己的選擇，不能跟父母伸手要錢」，她得知水蜜桃公主選拔獎金豐厚，決定報名參加。

「為了站上國際舞台演出，我一定要得名！」舞蹈實力一級棒的陳郡蓉說，憑著這個信念，賽前勤練機智問答、台步走秀，加分題「熱舞」項目更是費盡心思練習準備，雖只奪得第二名，但正好湊足赴歐洲演出旅費。

陳郡蓉說，很開心能藉由國際演出讓世界各國觀眾、舞者認識台灣原住民舞蹈的力與美，也同時觀摩了世界各國的經典舞蹈，「為了這次演出所做的一切努力，非常值得！」

原住民族學生資源中心老師許仁慈表示，弘光科大相當重視原民文化，「2016捷克Liptal國際藝術節」表演之旅，學校頒發「菁英獎學金」1萬元鼓勵陳郡蓉，期盼未來能培養更多原民學生走向國際，展現獨特的族群文化。1050913

(中央社)