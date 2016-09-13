李克強會越南總理 談南海允諾管控分歧

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中國大陸國務院總理李克強12日在北京會晤越南總理阮春福，雙方再度提到南海議題，並允諾管控分歧，保持海上穩定，展開低敏感領域海上合作，為雙邊關係平穩發展創造條件。

香港明報今天報導，應李克強邀請，阮春福10日至15日對中國大陸進行正式訪問，這也是今年4月越南共產黨第12次全國代表大會換屆後越南主要領導人首次訪問大陸。

報導說，中國大陸對阮春福到訪高度重視，預料大陸國家主席習近平將與他會面。

美國之音10日報導，阮春福訪陸期間，南海爭議將是兩國領導人討論的議題之一。中越雙方都希望建立一個解決爭議衝突的對話機制。

據報導，耐人尋味的是，在南海仲裁結果公布後，越南官方沒有大力呼籲中國大陸遵守。

中國政府網報導，李克強會晤阮春福時強調，南海問題涉及領土主權和海洋權益，牽涉民族感情，中越雙方應共同努力維護海上穩定，努力管控分歧，共同維護海上和地區和平穩定，為雙邊關係平穩發展創造條件。

阮春福表示，越南願與中國大陸增強政治互信，和平處理海上問題，管控好分歧，保持海上穩定，展開低敏感領域海上合作，不讓海上問題影響兩國關係發展。1050913

(中央社)