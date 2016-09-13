水墨頑童袁金塔60件作品 巡迴至山東
台灣藝術家袁金塔繼今年4月在北京保利藝術博物館展出後，9月15日至10月5日他將帶著60多件顛覆傳統、天馬行空的多媒材創作，巡迴至山東西城時光藝術之城。
有「水墨頑童」之稱的袁金塔，1949年生，畢業於台灣師範大學美術系，美國紐約市立大學美術研究所碩士學位，作品遍歷台灣、大陸、日本、韓國、香港、馬來西亞、美國、加拿大、法國、馬其頓、捷克、匈牙利、比利時、德國、南非共和國及多明尼加等地，廣為國內外公私機構收藏。
袁金塔不僅在創作上表現豐富，更著有「中西繪畫構圖的比較研究」、「為現代中國畫探路」、「繪畫創造性的思考研究」以及論文多篇，出版畫冊10本。
這次袁金塔在山東的展出作品，包含「古書新詮」、「社會省思」等多個系列，他將詩經、山海經、茶經等中國古籍，以現代符號學徹底解構重新演繹，在媒材的應用上尤為多變，兼用手抄紙、手工書、鑄紙，結合現代設計、絹印版畫、挖洞透光、香燒鏤空、光影變化等技巧，形塑立體空間，嘲諷現代人的種種「心病」。
他透過不同媒材，以饒富天真童趣的豐富想像及幽默手法，深入探索人性本質，將當今功利社會、物慾縱橫的種種真實面相，提出深刻的反省與思考。
袁金塔「水墨鑄紙多媒材作品巡迴展」，9月15日至10月5日在山東省西城時光藝術之（西站館）展出。1050913
(中央社)
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