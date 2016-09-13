鍥而不捨 下班警逮鴛鴦通緝犯

龍潭警分局中興派出所警員謝明展下班返家途中，意外遇到毒品通緝犯，通報警力支援後，發現其女友也因案遭到通緝，一次逮捕2人。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭警分局中興派出所警員謝明展12日晚間下班返家途中，發現1對情侶騎著機車，駕駛疑似嫌內毒品通緝犯，因未穿制服也沒帶警用裝備，只好一路尾隨，後來確定男子身分，趕緊呼叫派出所前來支援，還發現後座的機車騎士也是通緝犯，1次逮捕2人。

警方表示，謝明展下班後行經龍潭區中興路與成功路口時，發現1對情侶騎著機車，駕駛長相酷似轄內的44歲張姓毒品通緝犯，因為剛下班，謝明展未穿制服，也未領用警械，因此不敢輕舉妄動，一路尾隨確定身分後，趕緊通報同事前來支援。

派出所人員到場後，張男束手就範，警方還發現其30歲的陳姓女友也因為刑案遭到通緝。2人說，為了躲避警方，平常居無定所，連出門買東西都會刻意看有沒有警察，沒想到竟栽在下班警員手上。警方訊後將2人移送偵辦。

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(中時)