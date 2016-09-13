不當黨產委員會遭恐嚇 2男砸碎大門玻璃

不當黨產處理委員會辦公室今日近中午時遭不明人士持石塊攻擊，大門口的玻璃門整塊碎裂。(圖/不當黨產處理委員會提供)

中山分局副偵查隊長連銘棋（左）與發言人施錦芳（右）出面說明情況。（陳仁萱攝）

主委顧立雄沒有表態，微笑進入委員會。（陳仁萱攝）

砸毀玻璃門，2人犯案後騎腳踏車逃逸。(圖/胡欣男翻攝)

不當黨產處理委員會辦公室今日近中午時遭不明人士持石塊攻擊，大門口的玻璃門整塊碎裂，未造成人員傷亡。警方調查，有兩名中年男子在上午11點20分左右丟擲石頭兩次，隨後就騎乘腳踏車往松江路口逃逸，動機不明。委員會主委顧立雄下午現身辦公室，面對媒體詢問是否感覺遭恐嚇，顧僅微笑表示「謝謝」，表情相當淡定。

中山分局偵查隊副隊長連銘棋說，這兩名嫌犯穿著隨便，很像流浪漢，其中一人穿背心打赤膊、一人戴鴨舌帽，不像上班族，年齡約40、50歲中年男子，確實身份仍在查證；現場的石頭、證物等，目前都帶回分局鑑定蒐證；由於兩人涉嫌砸毀公務機關，恐涉嫌違反《刑法》。

不當黨產委員會發言人施錦芳說，目前事證已交由警方辦理，委員會不臆測案情，但砸毀玻璃是不理性的行為，呼籲國人理性對待公共事務，委員會也會用歡迎態度溝通。由於目前委員會一樓沒有保全警衛，也沒有防彈玻璃門等設備，施錦芳說，委員會目前未編列預算，但已考慮加裝安全設備。

(中時)

不當黨產處理委員會大門玻璃，今早遭不明男子持石塊砸碎。（陳仁萱攝）