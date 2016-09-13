強颱莫蘭蒂來襲 花蓮1海豚擱淺死亡

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一隻身長1.7公尺弗氏海豚，昨天下午被發現擱淺七星潭海灘。（許家寧翻攝）

鯨豚救援人員到場時，弗氏海豚已經死亡多時。（許家寧翻攝）

強颱「莫蘭蒂」來勢洶洶，花蓮七星潭海灘日前下午有跑步民眾發現1隻傷痕累累的弗氏海豚，遭大浪沖上岸際，岸巡人員獲報到場進行救援，發現該海豚已死亡多時，初步從外觀無法研判死亡原因，最後由海巡人員將海豚就地掩埋。

七星潭安檢所指出，11日下午5時許經通報海豚保育協會與遠雄海洋公園獸醫師到場處理，發現死亡海豚身長約1.7公尺，全身有多處撕裂傷等外傷，由於死亡時間較長，骨骸及肉體部分已經多處腐爛，經鯨豚協會研判無研究價值，決定將海豚就地掩埋。

(中時)