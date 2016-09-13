中秋節加颱風影響 北市菜價漲14.6%

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強颱莫蘭蒂來襲，根據北市府統計，受到颱風、中秋節影響，今日蔬菜平均批發價比休市日前漲14.6%，其中，又以高麗菜漲幅最大，高達25.2%。

台北市府產業發展局市場處統計，今天北市果菜批發市場蔬菜到貨量2105公噸，由於颱風預期心理，加上碰到中秋連假，菜價應聲漲，蔬菜平均批發價格在休市日前為每公斤32.8元，今天則為37.6元，漲幅14.6%。

北市市場處表示，從各類蔬菜分別來看，像是高麗菜，由每公斤20.2元上漲至25.3元，漲幅25.2%最高；包心白菜由每公斤20.1元上漲至25.0元，漲幅24.4%。

菜價恐將漲，為穩定蔬菜供需，農委會釋出倉貯因應，北市市場處也請台北農產公司加強貨源調配，並且視市況啟動平抑菜價機制，該公司果菜供應中心即日起透過全聯超市通路，較平時增量一倍供應平價蔬菜及應節蔬菜，以滿足消費者需求。1050913

(中央社)