俞大?參加巴國第一大報舉辦馬拉松賽

巴拉圭第一大報「ABC彩色報」為慶祝該報49週年社慶於11日在巴京濱河步道舉辦「闔家歡樂-年度馬拉松賽事」，駐巴國大使俞大?偕同仁參加5/10K公里馬拉松賽活動。

該活動有超過4000人參加，將濱河步道擠得水洩不通，場面十分熱鬧。俞大?在完成5公里賽事後，獲得該報頒發的紀念獎章，並向該報高層致意，表達中華民國對該報的支持。1050913

(中央社)