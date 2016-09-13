勞動部發布7休1令釋 10/1生效
(中央社記者余曉涵台北13日電)勞動部10日發布勞動基準法第36條令釋(7休1令釋)，並從10月1日生效。勞動部說，也就是說從10月起，除了符合3大情況之外，勞工不得連續上班超過6日。
日前勞動部廢除民國75年函釋後，勞工回歸勞動基準法第36條，為了讓法令更加完善，勞動部9月1日發布勞動基準法第36條令釋(草案)，10日正式發布，預計明天(14日)刊登公報。
勞動部說，令釋從10月1日起實施，只有符合以下3種狀況的勞工，並經過勞工同意才可連續上班超過6天，但最多不得超過12天。
一、年節、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，屠宰業或承載旅客之運輸業，為因應公眾之生活便利，致有使勞工連續工作逾六日之必要。
二、因勞工從事工作之地點具特殊性(如海上、高山或偏遠地區等)，其交通相當耗時，致有連續工作逾六日之必要。
三、因勞工於國外、船艦、航空器、闈場或電廠歲修執行職務，致有連續工作逾六日之必要。1050913
(中央社)
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