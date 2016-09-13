近百歲老婦骨折忍3週 就醫手術3天出院
98歲洪老奶奶上月跌倒骨折，為不讓子女擔心，她忍痛3星期不肯就醫，後在家人的勸說下，就醫接受治療，以髓內釘固定髖骨骨折，術後3天順利出院。
洪老奶奶的兒子表示，媽媽高齡98歲，仍耳聰目明、身體硬朗，10多年前因腿部退化，子女們擔心老人家跌倒，特地購買助行器輔助，她常推著助行器到處串門子。
上月初，洪老奶奶在家門口前走廊不慎摔倒，導致原本就退化的左腿骨折。她的兒子洪先生說，自己曾騎車受傷，過了3、4天就痛得受不了趕緊就醫，沒想到媽媽即便子女們苦口婆心，依舊不為所動。
洪奶奶的女兒說，剛開始媽媽到住家附近診所看診時，診所醫師認為媽媽年事已高，不建議開刀，但看到她實在痛得很難受，決定放手一搏。
經由朋友介紹到亞大醫院求診，副院長黃揆洲表示，患者到院時，診斷為髖骨骨折，雖然患者年紀將近百歲，加上骨質脆弱、肌力退化，但仍建議接受髓內釘固定髖骨骨折手術。術後，配合骨鬆治療、復健和居家照護，術後恢復良好，且門診追蹤穩定。
洪奶奶的女兒笑說，媽媽手術隔天就能下床，3天後就辦理出院返家，親友都不敢相信洪奶奶年紀這麼大居然能接受開刀，復原狀況如此成功，她很感謝醫療團隊細心照料，讓媽媽收起愁容重現笑顏。
黃揆洲指出，高齡長輩一旦跌倒受傷，若忌諱就醫，可能造成長期臥病在床，不僅喪失復健能力，也影響心理健康，甚至引發泌尿道感染、褥瘡以及吸入性肺炎。
他強調，目前髖部骨折手術已經十分成熟，術後傷口小、疼痛感輕，建議老人家術前先與醫師充分溝通，「千萬別苦在心裡不敢說出來了。」1050913
(中央社)
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