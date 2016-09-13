俞大?巴拉圭大學演講台灣發展經驗
駐巴拉圭大使俞大?應巴國「南方自治大學」之邀，9日晚間赴該校，對包含校長雷業絲（Mirtha Reyes Ruiz）和秘書長等校務主管，以及約450名企管學院學生演講「台灣之經濟發展」。
俞大?講述台灣企業家早年隻手提拿007公事包開拓全球市場之拼勁、政府藉耕者有其田政策開啟農工發展、公私部門積極透入創新研發、經濟漸次轉型至以科學園區為主之資訊大國、人才教育政策、民主政治轉型、婦女參政、國際參與、台灣獎學金計畫、目前經濟挑戰等，內容趣味盎然，生動活潑，聽講互動熱烈。
巴國「南方自治大學」位於大亞松森地區、東部及及南部等3大城共有13個校區，設有醫事、法律人文社會、技術、企管、獸醫環境等學院，經營健康管理中心、電視及廣播電台等實習單位。1050913
(中央社)
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