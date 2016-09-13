防颱準備新北市籲請民眾儲水備用
莫蘭蒂颱風來勢洶洶，恐造成水庫原水濁度升高，影響淨水場處理效能，新北市水利局呼籲民眾及早儲水備用，並隨時注意水情資訊；水利局已備妥臨時供水機制，一旦發生停水情況，將依照限水地區開設臨時供水站。
水利局提醒民眾，遇到停水須關閉抽水馬達電源，避免空轉過久產生高溫損壞馬達，甚至引發火災。
颱風期間民眾如有供水問題，可洽詢各供水事業單位：台北自來水事業處（02-87335678）、台水第一區管理處（02-24228185）、台水第二區管理處（03-4643131~4）、台水第十二區管理處（02-29968961~5）或台水客服電話1910。
(中時)
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