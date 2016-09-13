福德警中秋慰問長輩 護老宣導人團圓
中秋佳節將至，高雄市苓雅警分局福德所員警至轄區衛武里關懷居民，福德二路派出所副所長蔡榮宗表示，現今通訊網路雖發達，但中老年人中，尤其老年長輩多數因生理因素而不黯通訊軟硬體，常會發生被騙，警方順道進行宣導。
蔡榮宗表示，為建構警民雙向溝通平台，積極致力警民合作共同預防犯罪，有效改善社區治安狀況，推動各項犯罪預防措施及為民服務措施，期能建立民眾正確觀念，以促進居民生活福祉，向高齡長輩推行「護老專案」，宣導「確保外出安全，老高齡長輩請著明顯衣服或反光物件」、「請減速慢行，禮讓高齡長輩優先通過」等交通安全重點。
另外利用宣導反詐騙、防搶防竊等重要資訊，讓民眾能隨時掌握最新犯罪手法、型態及防範作為，增進警民互動機會。未來苓雅分局執行重點仍持續在治安、交通及為民服務等三大方面持續努力，以最優質的服務來塑造安居樂業的生活環境。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。