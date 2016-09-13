福德警中秋慰問長輩，護老宣導人團圓。（吳江泉翻攝）

福德警護老宣導中秋人團圓。（吳江泉翻攝）

中秋佳節將至，高雄市苓雅警分局福德所員警至轄區衛武里關懷居民，福德二路派出所副所長蔡榮宗表示，現今通訊網路雖發達，但中老年人中，尤其老年長輩多數因生理因素而不黯通訊軟硬體，常會發生被騙，警方順道進行宣導。

蔡榮宗表示，為建構警民雙向溝通平台，積極致力警民合作共同預防犯罪，有效改善社區治安狀況，推動各項犯罪預防措施及為民服務措施，期能建立民眾正確觀念，以促進居民生活福祉，向高齡長輩推行「護老專案」，宣導「確保外出安全，老高齡長輩請著明顯衣服或反光物件」、「請減速慢行，禮讓高齡長輩優先通過」等交通安全重點。

另外利用宣導反詐騙、防搶防竊等重要資訊，讓民眾能隨時掌握最新犯罪手法、型態及防範作為，增進警民互動機會。未來苓雅分局執行重點仍持續在治安、交通及為民服務等三大方面持續努力，以最優質的服務來塑造安居樂業的生活環境。

(中時)