殘奧男子田徑1500米 前4名跑贏里奧金牌

新浪體育報導，在里約殘障奧會男子田徑1500公尺T13級比賽中，前4名選手不但打破個人最佳成績，還都跑贏里約奧運金牌，美國選手森特羅維茨3分50秒00的成績。

殘奧男子田徑1500公尺T13級金牌是來自阿爾及利亞的巴卡。排名第4的則是巴卡的親哥哥，他的成績是3分49秒84，放在奧運會也可奪冠。

(旺報)