台灣教師聯盟、北社籲 讓18％走入歷史

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台灣教師聯盟、台灣北社等團體13日舉行記者會，希望讓軍公教優惠存款18％走入歷史，並以所得替代率平均達到65％作為年金改革的目標。（姚志平攝）

台灣教師聯盟、台灣北社等團體13日舉行記者會，希望讓軍公教優惠存款18％走入歷史，並以所得替代率平均達到65％作為年金改革的目標。

(中時)