莫蘭蒂颱風來襲 雪霸國家公園停止入園
莫蘭蒂颱風來勢洶洶，中央氣象局今發布陸上颱風警報，雪霸國家公園即刻起暫時停止入園，原已核發的入園許可證依規定廢止。
防範颱風期間登山安全，內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊，昨天下午會同雪霸國家公園管理處人員，前往園區各登山路線登山口張貼颱風訊息，提醒山友注意颱風動向，呼籲遊客切勿在颱風期間前往山區活動，避免發生意外。
雪霸國家公園轄內有19座高山百岳，常吸引大批登山客造訪，統計至今天上午10點止，共有229隊867人申請攀登雪霸國家公園管理處轄內高山路線，目前有17隊76人已陸續下山中，警方陸續勸離登山客，並持續與登山隊伍及山下留守人員保持連繫，確保山友安全。
「山永遠在那裡！」警方呼籲，氣象預報一旦有颱風有來襲可能，即使尚未發布海上、陸上颱風警報，登山隊伍應早取消行程，若隊伍已經上山，請家人或山下留守人員能提早通知下山避難，不要等到颱風來襲才下山，以免受困山區或發生意外。
(中時)
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