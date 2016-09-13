安南醫院醫療救援隊 添購四十萬醫療救援設備

安南醫院醫療救援隊添購新裝備，未來一線醫療救災更無後顧之憂。（程炳璋攝）

台南市立安南醫院去年成立一支醫療救援隊，今年2月在維冠大樓地震倒塌時參與現場醫療救援工作，實際操兵才知空有醫療技術，卻物資缺乏，救災事倍功半，13日在台南市博愛獅子會捐助下，添購40餘萬的設備，救援隊如虎添翼，未來更無後顧之憂。

「有時候給予傷患再多的醫療，也比不過一條毛毯」安南醫院急診內科主任胡耿瑋也是醫療救援隊隊長，在0206南台大地震時，帶著醫療救援隊進駐維冠大樓倒塌現場，有感於在救治傷患時，全隊上下毫無任何設備，對患者幫助十分有限。

醫療救援隊34人凌晨即趕赴現場，但沒有電力、帳篷、照明設備，現場因陋就簡，醫護人員穿著便衣，連傷患也認不出誰是醫生、誰是護士，甚至患者最需要的一條毛毯也沒有。

安南醫院醫療救援隊成立2年，胡耿瑋今年初地震實際帶隊操兵，才知道克難的現場處處缺乏設備，令醫護人員一度束手無策，在嚴寒的冬夜裡苦撐24小時。

台南市博愛獅子會會長蘇永昌得知醫療救援隊的需求，率先捐助40萬5000元添購設備，包括架設醫療站的天幕、帳篷、桌椅與照明設備，發電機、通訊用的無限電，儲存藥品的冰箱等等物資，作為提供災民的醫療救助。

安南醫院院長林瑞模13日感謝博愛獅子會的幫助，他表示，經過維冠大樓救災經驗，體會到醫療救援隊員至少需要在災區維持72小時的獨立運作，這須足夠的配備與資源，才能維持救災能量與提高醫療傷患品質。有民間團體願意挹注資源，令醫院感到相當溫暖。

(中時)