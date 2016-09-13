MLB》完全比賽跟無安打 竟成總教練夢魘？

道奇總教練羅伯茲（後）與投手教練哈尼卡特。（美聯社資料照）

達成完全比賽或無安打，是投手亟欲達成的成就，但對總教練而言，竟成了夢魘？日前洛杉磯道奇左投希爾投了7局完全比賽，卻被總教練羅伯茲換下，引發外界討論，美媒13日撰文為教頭平反，認為那是教頭考量選手的狀況與未來，所做出的苦澀抉擇。

《CBSSports》專欄作家史奈德(Matt Snyder)指出，希爾做為選手當然想挑戰紀錄，但對羅伯茲而言，只想著怎麼讓球隊順利走完整季，史奈德認為幫助選手達成成就，是球賽的一部分，卻不是最重要的事情，而換與不換，為何成為教頭的夢魘？史奈德以紐約大都會做為例子。

史奈德指出，大都會在今年8月中時，陣中左投麥茲帶著無安打進入第8局，當時他已經投了本季新高的120球，考量麥茲今年剛清除骨刺，去年手臂也有受傷過，教頭柯林斯想限制球數，但礙於無安打紀錄，計畫實施困難重重，最後麥茲在8局被打1安後退場，所幸球隊仍5比1擊敗教士。

硬拚會有多慘，史奈德再舉一度被譽為「神之左手」的桑塔納(Johan Santana)為例，桑塔納在2012年6月1日，用了134球完成大都會1962年成軍後，隊史首場無安打比賽，該場比賽前他出賽11場比賽，自責分率僅2.38，但自那之後10戰，僅3戰失分在4分以下，例行賽最後4戰更場場失分逾6分，表現判若兩人，甚至該年以後，再也沒回到大聯盟。

大聯盟因投1休4的作息，投手用球數方面限制嚴格，幾乎投100球左右，先發投手就準備打卡下班，但當時大都會未有投手完成無安打比賽，難得的機會來臨，桑塔納跟教練團都期待達標，只是沒想到成就達成，卻賠上桑塔納的生涯，讓人始料未及，教頭該保護選手，抑或是力挺選手達成成就，著實相當兩難。

(中時電子報)