車禍塞5小時 淡水癱瘓民眾怒

淡水今上午發生車禍，造成嚴重堵塞。（陳柔瑜翻攝）

淡水今上午發上車禍，直到11時許仍有塞車狀況。（陳柔瑜攝）

71歲的王姓男子今上午6時許駕駛聯結車行經淡水民權路時，車輛因爆胎而失控，聯結車自撞分隔島並撞倒電線桿，聯結車衝到對向車道，導致竹圍往關渡橋的車道無法通行，造成嚴重堵塞，從竹圍一路塞到淡海新市鎮，車流回堵近10公里，淡水對外交通幾乎「癱瘓」，直到11時許仍在塞車，讓民眾忍無可忍。

關渡橋是淡水對外的主要交通幹道，車禍發生在上班的尖峰時段，又因天雨，車流量較平時為多，雖然未造成傷亡，但車禍造成的堵塞對淡水人而言宛如噩夢一場。

淡水今上午各處都出現車潮，除了發生車禍的民權路，學府路、小坪頂、淡金公路都嚴重堵塞，更有民眾質疑一場車禍就能使淡水動彈不得，倘若發生嚴重的天災人禍，後果將不堪設想，更有人矛頭直指朱立倫，說：「新北市長在哪裡？有看到市民的困擾嗎？」

警方解釋，由於發生車禍的是聯結車，必須請來大型拖吊車將聯結車載離，電線桿斷裂也必須請台電人員到場處理，程序複雜，車禍直到8時許才完全排除，雖然員警在現場立即清出車道通行，各交通熱點也派員疏導，但車多路小，難以在短時間內消化所有車輛，還請民眾體諒緊急狀況。

(中時)