中俄海上軍演 強調實戰般真實

參與2016海上聯合的中共海軍三亞號，屬054型飛彈護衛艦。(圖/新華網)

大陸與俄國海軍已正在進行「海上聯合2016軍演」(Joint Sea-2016)，各類戰艦已集結在廣東湛江，預計將進行8天。這次演習強調「過程真實化」、「聯絡資訊化」、「成果規範化」，以做為未來軍事教範。

大陸媒體報導，這次軍演首先強調真實性，在立體奪島的對抗作戰中，負擔攻方的「紅軍」，由大陸與俄國海軍混編，至於守方的「藍軍」則全部由大陸艦艇擔任。演習期間，雙方互不見面，以「背靠背」的情勢來開局。能夠使演習更具真實感，增強對抗性，也就更有實戰的感覺。

舷號564的俄國特里布茨海軍上將號，屬於軍艦鳥級(北約名：無畏級)，1984年服役。(圖/新華社)

為了搭配真實感，這場演習不使用傳統的海圖、紙筆的模式，也不以電話、無線電聯絡。而是使用專門設計的指揮信息系統，可以同步將演習情境傳遞給作戰雙方，減少預期外的誤判與時間損失，避免非技術性原因的干擾。

最後是成果規範化。這次演習的流程與結果，都會同步詳細紀錄，最後雙方再檢討演習期間的成敗得失，進一步優化聯合演習的組織程序和指揮流程，使其更簡潔更高效更實用，做為未來作戰的參與依據。

中共海軍廣州艦，屬052B驅逐艦，屬早期設計，未裝有神盾系統。(圖/新華網)

俄國也相當看重這次演習。去年「海上聯合2015軍演」是在地中海，是中國大陸對俄國在該地區紛爭(烏克蘭戰爭)的實際支持；今年移師到充滿爭議的南中國海區域，也稱的上俄國對大陸的表態支持，雙方相互幫忙的意味很濃。

雙方都強調，這場演習並不針對第三方，僅是鞏固兩國軍事合作和抵禦外來威脅，以恢復此區域平衡性。

(中時電子報)