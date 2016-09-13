【圖表】颱風影響全台時間、路徑、賞月指數
中秋連假期間，全台恐怕會遭到颱風莫蘭蒂、馬勒卡的「連環攻」，但颱風路徑不同，各地受影響時間、範圍也不一樣。【WeatherRisk 天氣風險】製作精美圖表，讓人一看就清楚各地何時將受到颱風影響。
「各區預估明顯影響時間一覽」
【🌀 莫蘭蒂Meranti】
北部宜蘭：9/13(二)18:00 ~ 9/15(四)12:00
中部澎湖：9/14(三)00:00 ~ 9/15(四)12:00
臺灣南部：9/13(二)18:00 ~ 9/15(四)12:00
花蓮台東：9/13(二)12:00 ~ 9/15(四)12:00
金門馬祖：9/14(三)00:00 ~ 9/16(五)00:00
綠島蘭嶼：9/13(二)00:00 ~ 9/15(四)12:00
【🌀 馬勒卡Malakas】
北部宜蘭：9/17(六)00:00 ~ 9/19(一)00:00
中部澎湖：暫不影響
臺灣南部：暫不影響
花蓮台東：9/17(六)00:00 ~ 9/19(一)00:00
金門馬祖：暫不影響
綠島蘭嶼：9/17(六)00:00 ~ 9/19(一)00:00
🌙 「中秋賞月指數」
北部地區：５０％
中部地區：５０％
南部地區：３０％
東部地區：３０％
(中時電子報)
關鍵字：WeatherRisk 天氣風險、莫蘭蒂、馬勒卡
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