【圖表】颱風影響全台時間、路徑、賞月指數

颱風莫蘭蒂、馬勒卡明顯影響台灣各區時間表。（資料來源：【WeatherRisk 天氣風險】臉書專頁）

中秋賞月指數。（資料來源：【WeatherRisk 天氣風險】臉書專頁）

颱風莫蘭蒂、馬勒卡各國路徑預報圖。（資料來源：【WeatherRisk 天氣風險】）

中秋連假期間，全台恐怕會遭到颱風莫蘭蒂、馬勒卡的「連環攻」，但颱風路徑不同，各地受影響時間、範圍也不一樣。【WeatherRisk 天氣風險】製作精美圖表，讓人一看就清楚各地何時將受到颱風影響。

「各區預估明顯影響時間一覽」

【🌀 莫蘭蒂Meranti】

北部宜蘭：9/13(二)18:00 ~ 9/15(四)12:00

中部澎湖：9/14(三)00:00 ~ 9/15(四)12:00

臺灣南部：9/13(二)18:00 ~ 9/15(四)12:00

花蓮台東：9/13(二)12:00 ~ 9/15(四)12:00

金門馬祖：9/14(三)00:00 ~ 9/16(五)00:00

綠島蘭嶼：9/13(二)00:00 ~ 9/15(四)12:00

【🌀 馬勒卡Malakas】

北部宜蘭：9/17(六)00:00 ~ 9/19(一)00:00

中部澎湖：暫不影響

臺灣南部：暫不影響

花蓮台東：9/17(六)00:00 ~ 9/19(一)00:00

金門馬祖：暫不影響

綠島蘭嶼：9/17(六)00:00 ~ 9/19(一)00:00

🌙 「中秋賞月指數」

北部地區：５０％

中部地區：５０％

南部地區：３０％

東部地區：３０％

(中時電子報)