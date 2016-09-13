無良上司性騷實習生 下場曝光弦子老公喊感謝

李茂跟弦子年初結婚，日前升格當爸媽。（圖／取自李茂CaeSaRL微博）

李茂11日發長文揭露妹妹遭上司性騷擾。（圖／取自李茂CaeSaRL微博）

不到24小時，該公司開除該名上司，李茂發文感謝。（圖／取自李茂CaeSaRL微博）

大陸女歌手弦子今年初閃電與同為歌手的李茂結婚，小倆口兩個月前升格當爸媽，喜得愛子「暖哥」，正洋溢初當父母幸福喜悅的李茂，11日突然發長文爆料妹妹實習時被上司性騷擾，不到24小時，該名無良主管就被爆料遭炒魷魚，讓李茂開心說：「感謝所有心中有光的人的聲援和幫助」。

李茂11日晚間以一篇「我相信，我沒有做錯！」的長文自述妹妹到上海公司實習，卻遇到主管假借探望之名，做出疑似性騷擾的舉動，「雖然未遂，但仍然給我的家人帶來了很可怕的影響，妹妹並沒有太多社會經驗，這是她第一份工作，事發之後想著息事寧人，她擔心工作，擔心安全，隔了兩天才告訴我」。

不到24小時，李茂的該篇爆料文便在網路上引起迴響與關注，昨下午李茂再曬出那位主管遭到開除的通知啟示截圖，讓李茂相當欣慰，表示：「感謝所有心中有光的人的聲援和幫助，感謝各位媒體朋友的支​​持，上午已經與芬美意的布德先生，徐經理通話，芬美意公司十分重視，正視，感謝你們的理解和所做出果斷，公正，嚴厲且雷厲風行的決定，謝謝所有人！！！」

(中時電子報)