議員陳鴻源贈月餅 關心永和獨居長者

議員陳鴻源關懷獨居長者，今（13）日上午在中興安養堂舉辦月餅捐贈儀式，由永和區長吳興邦及永和耕莘醫院代表收下。（葉書宏翻攝）

議員陳鴻源關懷獨居長者，今（13）日上午在中興安養堂舉辦月餅捐贈儀式，由永和區長吳興邦及永和耕莘醫院代表收下。（葉書宏翻攝）

議員陳鴻源關懷獨居長者，今（13）日上午在中興安養堂舉辦月餅捐贈儀式，由永和區長吳興邦及永和耕莘醫院代表收下。（葉書宏翻攝）

議員陳鴻源關懷獨居長者，今（13）日上午在中興安養堂舉辦月餅捐贈儀式，由永和區長吳興邦及永和耕莘醫院代表收下。（葉書宏翻攝）

中秋節將至，家家戶戶慶團圓，議員陳鴻源關懷獨居長者，今（13）日上午在中興安養堂舉辦月餅捐贈儀式，由永和區長吳興邦及永和耕莘醫院代表收下，將分送給轄區內的獨居長者。

陳鴻源指出，永和區的長輩日益增加，名列新北市前幾名，弱勢的獨居長輩更是處在社會的一個小小角落，因此，每個人都有責任盡一份心力幫助他們、關懷他們，平日處於獨居狀態，但社會人士的善行義舉卻能時刻溫暖他們整個心窩，欣然走出最美好的後半人生。

(中時)