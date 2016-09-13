防颱 軍方部署14輛兩棲突擊車待命救援

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防颱，軍方部署14輛AAV7兩棲突擊車。圖／國防部提供

防颱，軍方部署14輛AAV7兩棲突擊車。圖／國防部提供

因應「莫蘭蒂」颱風警報，海軍陸戰隊指揮部秉「超前部署、預置兵力、隨時防救」原則，於全臺8個地區完成AAV7兩棲突擊車14輛及高雄市偏遠山區兵力進駐，並通令各級部隊完成準備，待命執行緊急救援、救護等任務派遣。

陸戰隊指揮部強調，為即時因應各地區可能之災情，所屬各單位除加強防颱準備外，也完成兵力以及機具編組準備，隨時保持機動狀態，並與地方政府保持密切通聯，希望能在災情通報第一時間，即時協助地方政府救災任務，以保護國人安全。

(中時)