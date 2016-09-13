NBA》名帥卡爾之子柯比 接掌湖人次級球隊兵符

卡爾(圖)是2013年NBA年度最佳教練，生涯戰績1175勝824敗，勝場數超越前公牛教頭、「禪師」傑克森。

名帥喬治卡爾之子柯比確定接掌洛杉磯湖人次級防禦者隊兵符，父子倆雖然無法在NBA最高殿堂同場較勁，但NBA再次出現子承父業的美事。

喬治卡爾自1978年開始擔任教練以來已過了36個年頭，先後曾入主過馬刺、勇士、騎士、公鹿、金塊與國王，1995年帶領超音速闖進總決賽，可惜最終敗給喬丹領軍的公牛，4度獲取西區最佳教頭(1994、96、98與2010)，1次最佳總教練(2013)，以「快打旋風」名聞於世，典型的重攻輕守的教練風格。

柯比卡爾在1983年出生，2007年在選秀會上落選，但隨即以自由球員身分加盟湖人，2008與2009都是西區冠軍隊成員，隨後效力過騎士和勇士，也打過湖人次級防禦者隊。

湖人大老闆巴斯表示，很高興聘請柯比卡爾擔任球隊總教練，希望他能帶領球隊打出美好的一季。

柯比卡爾說，「這裡是我球員時代的第一個工作，如今又是我教練生涯的起點，目標打造成超越卓越的強隊。

(中時電子報)