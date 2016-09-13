黨產委員會被砸 顧立雄很淡定
行政院不當黨產處理委員會大門今天上午11時許被砸。黨產委員會發言人施錦芳表示，當時主委顧立雄正在1樓辦公室受訪，他的反應「很淡定」。
施錦芳表示，今天上午大約11時20分，有工作人員目擊2位不明人士騎腳踏車到委員會大門口丟擲石塊。事發後立即通知警方，目前已蒐證完畢。
當時顧立雄正在1樓辦公室受訪，施錦芳表示，「主委很淡定」，受訪結束後有出來看一下，要求妥善處理。她表示，不當黨產處理委員會成立不到2星期，相關安全設施都在建置中，顧立雄有要求辦理相關設施。
至於是否有接過威脅電話？施錦芳則表示，「沒有這回事」，迄今都沒有接到恐嚇信件或電話。
對於外界說不當黨產處理委員會造成藍綠鬥爭，是否擔心未來會有更多類似事件？
施錦芳表示，這起案件警方正在處理中，不做臆測，但希望公共事務都能理性對待，民眾若有意見，歡迎到委員會溝通，未來會加強相關安全設施，僱用保全等。至於是否為顧立雄申請隨扈？她表示，會再和顧立雄討論。
台北市政府警察局大安分局偵查隊副隊長連銘棋表示，第一時間調閱監視器，發現2名男性歹徒騎腳踏車來，2次朝大門丟石頭，砸門後從松江路往南、北分別逃逸，警方已掌握影像，會分組持續追查，儘速將人查緝到案，釐清犯案動機。
他表示，2人穿著都很隨便，看起來像是流浪漢，不像是上班族。目前還在釐清身分。從影像看來是40、50歲左右。1050913
(中央社)
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