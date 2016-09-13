擬特赦陳水扁文章 邱太三：毫無所悉

針對台灣北社社長張葉森今天說，法務部長邱太三已著手在擬，如何特赦陳水扁的文章；邱太三今天下午說毫無所悉，而且法務部目前也沒有這樣的研擬。

張葉森與台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣教授協會鄭欽仁等人，上午召開「蔡丁貴教授就是政治犯」記者會。

張葉森受訪時表示，民主進步黨立委王定宇說，前交通部長郭瑤琪被判刑保外就醫，法務部長邱太三有說，絕對不會再把郭瑤琪抓回監獄，另外邱太三也著手在擬，怎麼樣特赦陳水扁的文章。張葉森說，「雖然我們沒有看到，但一直期盼」。

邱太三下午接見並表揚協助破獲「一銀案」的民眾，會後接受記者詢問陳水扁特赦一事，邱太三直接表示「沒有」，也說對這件事情毫無所悉，不知道是怎麼樣傳出來的，法務部目前沒有這樣的研擬。

此外，邱太三也說，自己沒有和王定宇聊過這件事情，到目前為止，也沒跟任何人聊過任何這樣的議題。

至於特赦陳水扁有何意見？邱太三指出，「我國的特赦機制，基本上是總統權限」，法務部只是幕僚單位，在沒有接受到指示前，法務部不可能會去做這樣逾越的舉動。1050913

(中央社)