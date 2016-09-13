中秋連假國道路況 估首日南下最塞
15日到18日是4天中秋節連續假期，雖然遇颱風來襲，但目前評估颱風主要影響南部，交通部高速公路局仍維持原先國道路況預測，以15日假期第一天南下最塞。
高公局預測15日國道多半是南下易壅塞，路段及時間如下：
一、國1：上午楊梅-頭份南下（6-16）、王田-員林南下（9-12）、仁德系統-永康北上（9-11）、圓山-汐止北上（9-13）；下午汐止系統-圓山南下（14-16）、后里-豐原南下（14-16）、北斗-斗南南下（15-17）。
二、國3：新台五路-南港系統南下（6-12）、土城-關西南下（7-14）、新竹系統-香山南下（9-15）、烏日-霧峰南下（7-12）、中興系統-南投服務區南下（8-13）、關廟服務區-燕巢系統南下（9-11）、安坑-南港系統北上（6-12）。
三、國5：南港系統-坪林南下（8-18）。
高公局說，4天假期中，預估首日車流量最大，約260萬至290萬輛次，之後3天逐日遞減，第2天是是250萬至280萬輛次、第3天245萬至275萬輛次，假期最後一天235萬至265萬輛次。1050913
(中央社)
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