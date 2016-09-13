颱風莫蘭蒂來襲　波麗士防颱準備

強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，警方提前做好防颱準備。（葉書宏翻攝）

強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，中央氣象局今（13）日8時30分發布陸上颱風警報，對此，新北市警局已做好準備，將配合市政府如公告封閉水門時段，於市內17處橫移門妥適編排勤務，屆時將協助管制人車「只出不進」及疏導作為。

此外，即便颱風來襲，中秋連假期間配合各交通主管機關之各項疏導管制措施也不會打折扣。

警察局長胡木源提醒，若車輛停放在河川區域或各河濱公園內，應密切注意市政府公告時間，儘速移車，以確保財產安全；亦籲請民眾注意交通局公布開放道路紅、黃線停車措施及陸上颱風警報解除後取消道路紅、黃線停車措施的時段、路段，各拖吊保管場將配合辦理暫停交通執法或恢復交通執法措施，以維本市交通順暢。

交通大隊長李宏振叮嚀，颱風來襲適逢中秋連假，返鄉或出遊民眾行前應注意雨刷與前、後擋風玻璃狀況，確保視線清晰；注意輪胎胎紋深度，並確保前後大燈、霧燈與方向燈正常良好，雨中行車應降低車速，避免水漂效應造成車輛失控，遇有積水路段，請勿強行通過，以策安全。

颱風侵襲期間，如獲報轄區道路及橋樑等遇落石、坍方、路基淘空、淹水、斷裂等危及車輛通行之訊息時，轄區分局將立即派員於受損道路或橋樑兩端設置警戒器材，管制人車通行，並同步通知該管區公所或道路主管機關依新北市封路、封橋標準作業程序辦理封閉管制作業。

用路人可收聽警察廣播電臺廣播及利用交通局交控中心CMS可變標誌了解路況，如用路人有發現各種路況，請隨時將狀況反映本局「路況流暢中心」電話：0800261077，以便協請警廣全國交通網，即時插播本市交通路況報導。

(中時)