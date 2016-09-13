歷任隱匿病史美總統 甘迺迪最嚴重

甘迺迪（圖右）是歷屆美國總統隱匿病情最久的一位。（圖/美聯社）

自民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）爆出可能患有嚴重疾病後，美國總統及候選人的健康又重新浮出檯面，雖然歷屆美國總統的健康都受到公眾關注，但甘迺迪總統（John F. Kennedy）卻長時間隱匿患有嚴重的愛迪生氏病（Addisons disease），需依賴大量止痛劑來維持生活，此事至他被刺以前都未有曝光過。

據英國獨立報（The Independent）報導，歷屆美國總統都曾有隱匿病史和健康狀況的案例，但從參選到結束任期前都隱匿病情的人，應屬甘迺迪最為嚴重。甘迺迪於青少年時期就得到嚴重的愛迪生氏病，又稱原發性腎上腺功能不足（primary adrenal insufficiency），他長期得依賴大量抗生素和止痛劑等藥物來減緩痛楚，長期用藥的後遺症讓他亦患有心理疾病，成為一名能言善辯且行動力極高的領袖人物。

雖說個人健康和病史本應是隱私，但美國總統作為全世界最有權力的「那個人」，一舉一動都會對美國和世界造成影響。威爾遜總統（Woodrow Wilson）曾因嚴重中風讓他幾乎有17個月無法執行總統職權、艾森豪總統（Dwight Eisenhower）則是隱匿了他的心臟病，然而在白宮的歷任屋主中，小羅斯福總統（Franklin Roosevelt）在最後一任競選時，公眾對他惡化的病情就感到擔憂，果真在當選後12週就因腦溢血而中途病逝。

這回希拉蕊被檢驗出急性肺炎（pneumonia），加上她過去許多身體疾病徵兆，開始讓人擔憂她是否能承擔此一重責大任。畢竟，她丈夫比爾柯林頓（Bill Clinton）當初在1992年擊敗老布希總統（George H.W. Bush）時，輿論中質疑老布希的其中一項就是他曾在1991年突發心房顫動（Atrial fibrillation），差一點點就在任內病逝。如今她若無法讓選民相信她的健康，勢必對她的選情是一大負面影響。

(中時電子報)