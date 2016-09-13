MLB》這一轟 小熊韓崔克斯無安打完封飛了

小熊隊右投韓崔克斯面對紅雀投出8局無安打比賽。(美聯社)

就差3個出局數，小熊隊右投韓崔克斯就能成就自己的紀錄之夜，締造完投無安打比賽。13日作客紅雀隊，韓崔克斯前8局繳出無安打精彩表現，無奈9局續投首打席就挨轟，仍率領小熊4比1奪勝，國聯中區封王亮M3。

無安打比賽被海瑟貝克（Jeremy Hazelbaker）的陽春炮打碎，韓崔克斯精湛表現仍被視為賽揚獎熱門人選，本季15勝7負，2.03自責分率居聯盟防禦率王。「傑出到不可思議」小熊總教頭麥登說，「可惜他未能完成無安打比賽，他們整場對韓崔克斯毫無機會，他徹底主宰戰局。」

韓崔克斯此役主投8局飆7K，唯一安打就是陽春炮僅失1分，另外有2個保送，他近20場先發單場最多僅失3分。

隊友羅素(Addison Russell)與黑伍德( Jason Heyward )接連守備美技，是讓韓崔克斯無安打延續到8局的關鍵，游擊手羅素4局先守下強勁滾地球，轉身傳往一壘一氣呵成，黑伍德6局更在球落入右外野觀眾手中前，驚險完成接殺。

韓崔克斯挨轟後還發生意外插曲，主審拒絕讓捕手上投手丘與投手溝通，麥登因此與主審發生口角，本季第3度遭驅逐出場，麥登解釋道，「我只希望能讓查普曼爭取更多熱身時間，希望捕手上前做溝通，就這麼簡單，但我們被拒絕了。」

(中時電子報)