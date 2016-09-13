老翁不滿被開單 竟向署長誣告員警包庇色情

65歲郭姓老翁去年不滿遭鳳山分局羅姓警員開單告發無照駕駛，竟心生怨恨地寄檢舉信給警政署長，誣指羅包庇轄內私娼寮色情業者；高雄地檢署傳喚相關業者查無實證，郭男也拿不出證據或消息來源，僅不滿被開單就亂汙衊警名譽，偵結依誣告罪起訴。

郭姓老翁去年6月12日晚間6時許騎機車，遭鳳山分局成功派出所羅姓員警攔下，發現其無照駕駛，隨即開單告發，但郭男心生不滿，意圖使羅姓員警遭受刑事或懲戒處分之犯意，明知羅沒有收賄事實，竟在同年7月1日傍晚寄發電子郵件檢舉信給警政署長信箱。

郭男在檢舉信中聲稱，他2015年2月起檢舉鳳山立志街8家24小時營業私娼寮有色情交易，後來派出所請羅姓警員跟他聯絡，說他浪費警力，他又聽說業者與羅有賄賂，所以才不來取締，甚至寫到請鈞長調查羅，以重建民眾治安信心等語，誣指羅涉貪。

羅接受警方內部調查，他也納悶怎會有這種事發生，才想起自己曾開單告發郭，對方可能是挾怨報復，警查核羅的服勤與值班紀錄，確認郭男檢舉內容不實，轉而向高雄地檢署提告；檢方偵查，業者都表示不曾行賄警員或聽聞其他業者賄賂情事，依誣告罪將郭起訴。

(中時)