老翁不滿被開單 竟向署長誣告員警包庇色情
65歲郭姓老翁去年不滿遭鳳山分局羅姓警員開單告發無照駕駛，竟心生怨恨地寄檢舉信給警政署長，誣指羅包庇轄內私娼寮色情業者；高雄地檢署傳喚相關業者查無實證，郭男也拿不出證據或消息來源，僅不滿被開單就亂汙衊警名譽，偵結依誣告罪起訴。
郭姓老翁去年6月12日晚間6時許騎機車，遭鳳山分局成功派出所羅姓員警攔下，發現其無照駕駛，隨即開單告發，但郭男心生不滿，意圖使羅姓員警遭受刑事或懲戒處分之犯意，明知羅沒有收賄事實，竟在同年7月1日傍晚寄發電子郵件檢舉信給警政署長信箱。
郭男在檢舉信中聲稱，他2015年2月起檢舉鳳山立志街8家24小時營業私娼寮有色情交易，後來派出所請羅姓警員跟他聯絡，說他浪費警力，他又聽說業者與羅有賄賂，所以才不來取締，甚至寫到請鈞長調查羅，以重建民眾治安信心等語，誣指羅涉貪。
羅接受警方內部調查，他也納悶怎會有這種事發生，才想起自己曾開單告發郭，對方可能是挾怨報復，警查核羅的服勤與值班紀錄，確認郭男檢舉內容不實，轉而向高雄地檢署提告；檢方偵查，業者都表示不曾行賄警員或聽聞其他業者賄賂情事，依誣告罪將郭起訴。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。