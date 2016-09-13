蔡總統盼台灣能進入TPP第二輪談判

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總統蔡英文今天表示，參與跨太平洋夥伴協定（TPP）對台灣相當重要，政府將持續推動國內經貿自由化，進行法規落差檢視和調整，希望台灣能順利加入TPP第二輪談判。

蔡總統今天上午在總統府內接見「亞洲社會研究院」（Asia Society Policy Institute）副總裁柯特勒（Wendy Cutler）及「美國全國商會」（U.S. Chamberof Commerce）資深副總裁奧弗比（Tami Overby）。

蔡總統致詞時表示，柯特勒過去在美國貿易代表署（USTR）服務近30年，任內督導跨太平洋夥伴協定（TPP）談判、主談美韓自由貿易協定（KORUS），也曾經擔任臺美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議的主談人，是各國推崇的經貿專家。

蔡總統指出，奧弗比也長期於經貿領域服務，在擔任「美國全國商會」副總裁期間，曾經協調督促美國國會通過美韓自由貿易協定，目前持續在「美商界推動TPP聯盟」（U.S. Coalition for TPP）扮演重要角色，推動美國國會通過TPP。

談及台灣在參與區域經濟整合的努力，蔡總統表示，參與TPP對台灣相當重要，除有助於促進台灣國內經濟結構的改革，同時提升台灣長期經濟競爭力，因此，加入TPP也成為政府當前重要的工作項目之一。

蔡總統表示，為加速台灣參與區域經濟整合的腳步，政府將持續推動國內經貿自由化，進行法規落差檢視和調整，讓台灣能與國際接軌，加強競爭力，對外則努力爭取TPP會員國支持，希望台灣能順利加入TPP第二輪談判。

訪賓一行由經濟部次長王美花陪同前來總統府，總統府秘書長林碧炤也在座。1050913

(中央社)