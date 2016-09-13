一銀盜領案偵結 安德魯3嫌遭求處12年

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北檢今天偵結一銀盜領案，並對拉脫維雅籍安德魯、羅馬尼亞籍的潘可夫及米海爾3嫌提起公訴，檢方表示，此案對國內金融秩序嚴重破壞，引起民眾恐慌，建請法官各處徒刑12年。

這起案件發生在7月10日晚間，有民眾目擊第一銀行台北市古亭分行的提款機不斷吐鈔，且有2名竊賊疑似心虛逃逸，警方獲報後向一銀詢問，才知事態嚴重，全案因此爆發。

台北地檢署今天下午表示，此案共有22名嫌犯，但僅主嫌安德魯（Peregudovs Andrejs）、車手米海爾（Colibaba Mihail）及潘可夫（Niklae Penkov）3人相繼在宜蘭、台北市區飯店落網，其餘19名在案發後已搭機潛逃出境，已發布通緝。

北檢表示，安德魯等3嫌犯後避重就輕，否認是集團成員參與盜領計畫、處理贓款，辯稱是受託來台拿取行李等詞，犯後態度欠佳。

北檢強調，此案已對台灣國內金融秩序造成嚴重擾亂、破壞，更引發國人極大恐慌，影響深遠，因此建請法官各量處有期徒刑12年，以資懲儆。1050913

(中央社)