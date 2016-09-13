颱風莫蘭蒂來襲　領務局提前核發護照

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外交部領事事務局今天表示，因應颱風莫蘭蒂來襲，原訂明天領照民眾，可提前今天起前往領照。

領務局指出，為因應颱風莫蘭蒂來襲，領務局及外交部中部、南部、東部、雲嘉南等辦事處，原訂明天領照民眾可提前在今天中午12時30分起提前核發護照。

民眾前往領照請記得攜帶持國民身分證及收據，另領務局今天將延長領照服務時間至晚間6時，請多加利用。1050913

(中央社)