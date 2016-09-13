首例越南移入茲卡 63歲台男確診

衛福部疾管署今天宣布，一名63歲台籍男性，8月底和家人到越南茶榮省，9月初返國後出現發燒、頭痛等症狀，確診第8例境外移入茲卡，是國內越南境外移入首例。

衛生福利部疾病管制署主任劉定萍今天在疫情週報中表示，越南自今年4月起陸續公布有本土病例，個案分布於慶和省、胡志明市、富安省，目前累積至少3例本土病例，越南政府表示因現值雨季蚊媒增加，預期茲卡病例將可能增加，輸入病例風險高，今年於韓國、澳洲及以色列都有公布自越南境外移入個案。

劉定萍說，第8例境外移入個案是一名63歲台灣男性，居住彰化縣，8月28日至9月4日間與家人至越南茶榮省，9月6日出現發燒、頭痛等症狀至醫院就醫，因症狀未改善於8日至另一間醫院就醫並住院，經檢驗確認感染茲卡病毒，目前個案已出院，將防蚊隔離至9月17日。

劉定萍指出，個案病毒血症期間除就醫外均在住家及工作地活動，個案同行、同住家人及同事等3人，目前均無疑似症狀，地方衛生單位已啟動防治作為。

根據疾管署統計，今年截至目前共有8例茲卡病毒確定病例，感染地分別為泰國2例，印尼、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國佛羅里達州、新加坡及越南各1例，其中有4名是台灣人。

疾管署副署長莊人祥提醒，一般成人感染茲卡病毒症狀輕微，但孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區；民眾如必要前往，應做好防蚊措施，離開流行地區後請依循「1+6原則」進行防護措施，1個月內應暫緩捐血，6個月內男女無論有無症狀，都應採取安全性行為及延後懷孕。1050913

(中央社)