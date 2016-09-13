屏東3所大學 14日停課

我要評比

莫蘭蒂強颱來襲，屏東4所大專院校中，已有國立屏東科技大學、私立美和科技大學及大仁科技大學今天都宣布明天停課，但教職員仍正常上班。

屏東科技大學最早宣布明天停課，昨晚主管會議決議後，經過學生會同意後宣布，校方表示，為免學生遇風雨回家過中秋節受阻，因此，提早宣布明天停課，明天有課的老師，未來擇日補課，但如果明天縣政府宣布停班課，就不用補課。

美和科大和大仁科大也在近中午宣布日間部和進修班明天停課。

屏東縣唯一還沒有宣布明天停課的屏東大學表示，尊重學生的受教權，因此，明天是否停班課，將與屏東縣政府一致，如果，有學生因為路程關係，明天需要請假先回家的，學校尊重。1050913

(中央社)