颱風陸警範圍再擴大 南投嘉義入列
強烈颱風莫蘭蒂逐步靠近台灣，根據中央氣象局今天下午2時最新颱風消息，陸上警戒範圍再擴大，南投及嘉義也納入。
根據氣象局最新颱風警報，陸上警戒區域包括：台東（含蘭嶼、綠島）、花蓮、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義及南投。
海上警戒範圍包括：台灣東南部海面、台灣東北部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面。
颱風莫蘭蒂下午2時位置，在恆春東南東方400公里海面上，以每小時21公里速度，朝西北西往台灣南方近海移動。
氣象局說，今天深夜後，花東及屏東雨勢逐漸加大，明天整天及15日上午是颱風影響台灣最明顯時候，全台都有雨，明天上午東部雨量快速增加，南部雨勢也會越來越顯著。
氣象局預測，15日下午颱風中心移到台灣海峽後，降雨才會逐漸減緩。1050913
(中央社)
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