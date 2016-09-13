示範地震避難 涂醒哲躲桌下演練保命步驟
嘉義市政府推廣全民地震網路演練，市長涂醒哲今天示範地震情境，於辦公桌底下就地避難，雙手抓住桌腳，將頭部及身體躲藏在桌子底下，做到人身安全保護。
嘉義市政府配合國家防災日系列活動，推廣全民地震網路演練，提升各級政府及民眾地震災害應變能力，並透過實地避難演練，加強全民地震防災應變能力，並將演練過程上傳台灣抗震網瀏覽分享，擴大宣導效應。
嘉義市消防局表示，為使地震演練模擬符合實際情境，今天下午邀請市長涂醒哲示範地震情境實地演練。地震發生時，涂醒哲立即於辦公桌底下進行就地避難，雙手抓住桌腳，將頭部及身體躲藏在桌子底下，做好人身安全保護。
涂醒哲表示，天災無可避免，台灣地震活動頻繁，嘉義市位於梅山斷層、觸口斷層、木屐寮及九芎坑斷層之間，雖然嘉義市未落在斷層帶上，但發生地震次數頻繁，屬於台灣西部密集發生區域。
涂醒哲親身示範後，籲請市民對地震災害多一份了解，同時做好防震準備，多加演練地震保命3步驟（趴下、找掩護、穩住及抓住桌腳），希望市民能在地震時做出正確反應，保護自己人身安全。1050913
(中央社)
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