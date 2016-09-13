蘭嶼風雨漸大 防災應變中心一級開設
受到莫蘭蒂颱風影響，蘭嶼鄉已經在今天中午宣布停班停課，同時防災應變中心已經一級開設，為確保不及返台遊客的安全，避難中心可協助安置。
莫蘭蒂颱風來勢洶洶，首當其衝的蘭嶼中午起風雨漸大，鄉公所在中午宣布停班停課，也呼籲民眾儘量不要外出，也要做好防颱工作。
鄉公所防颱應變中心已經一級開設，鄉長夏曼.迦拉牧率多位主管在部落巡視防颱工作，也要求船隻要進港避風並妥善固定，以免受損。
應變中心指出，因為風浪大，蘭嶼對外交通10日就停止航行，如果有不及返台的遊客無處避風雨，應變中心有安置設施，可提供休息並有飲食。
應變中心人員指出，目前風雨逐漸增強，已出現11級瞬間陣風，請民眾不要外出。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。