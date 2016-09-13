蘭嶼風雨漸大 防災應變中心一級開設

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受到莫蘭蒂颱風影響，蘭嶼鄉已經在今天中午宣布停班停課，同時防災應變中心已經一級開設，為確保不及返台遊客的安全，避難中心可協助安置。

莫蘭蒂颱風來勢洶洶，首當其衝的蘭嶼中午起風雨漸大，鄉公所在中午宣布停班停課，也呼籲民眾儘量不要外出，也要做好防颱工作。

鄉公所防颱應變中心已經一級開設，鄉長夏曼.迦拉牧率多位主管在部落巡視防颱工作，也要求船隻要進港避風並妥善固定，以免受損。

應變中心指出，因為風浪大，蘭嶼對外交通10日就停止航行，如果有不及返台的遊客無處避風雨，應變中心有安置設施，可提供休息並有飲食。

應變中心人員指出，目前風雨逐漸增強，已出現11級瞬間陣風，請民眾不要外出。1050913

(中央社)